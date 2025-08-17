Günümüzde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaşmışken, maalesef okuma alışkanlığımız giderek azalıyor. “Niçin okumuyoruz?” sorusu, sadece bireysel bir eksiklik değil; çağımızın karmaşık bir yansımasıdır. Bu yazıda, okumanın önündeki engelleri ve çözüm yollarını gönül gözüyle ele alacağız.

İş yoğunluğu, sosyal sorumluluklar, dijital dünyanın cezbediciliği derken, zaman hızla elimizden kayıp gidiyor. Kendimize ayırdığımız vakitler ise hızla azalıyor. Oysa her gün sadece on beş dakikamızı bir kitaba ayırmak, ruhumuza nefes aldırır, dünyamızı genişletir.

Okumanın faydasını anlamak, okumaya karşı içten bir sevgi beslemek gerekir. Ancak çoğu zaman ne okuyacağımızı bilemeyiz; elimizdeki kitaplar ya bizi sarmayan ağır metinlerdir ya da ilgimizi çekmeyen konulardan oluşur. İlgi alanımıza uygun, canlı ve akıcı eserlerle dost olmak, okumaya dönüşür.

Okuma, küçük yaşlarda kazanılması gereken bir alışkanlıktır. Ne yazık ki günümüzde çocuklarımızı erken yaşta ekranlara teslim ediyoruz. Oysa çocuklukta kurulmamış bu alışkanlık, büyüdükçe yerini başka eğlencelere bırakıyor. Okumak bir sevda, her gün küçük adımlarla beslenmesi gereken bir yoldur.

Teknolojinin Çekiciliği

Sosyal medya, oyunlar, hızlı ve kısa içerikler… Hepsi insanı kolayca sarar, sabırsızlaştırır. Kitap ise sabır ister, dikkat ister. Bu ikisi arasındaki mücadelede, okuma çoğu zaman geri planda kalır. Fakat teknolojiyi tamamen reddetmeden, onu dengeli kullanmak, okumayı hayatımızda yaşatmak mümkündür.

Okuma sevgisi aileden başlar, okulda desteklenir, toplumda büyür. Eğer evimizde, çevremizde kitaplara değer verilmezse, çocuklarımızda okuma alışkanlığı gelişmez. Toplum olarak okuma kültürünü canlandırmak, sevgiyle teşvik etmek boynumuzun borcudur.

Günün küçük dilimlerinde dahi okumaya zaman ayırın.

İlgi duyduğunuz konuları keşfedin, kendinize en yakın kitapları seçin.

Okuma ortamınızı rahat, sakin ve güzel hale getirin.

Kitapları paylaşın, kitap sohbetleri yapın, okuma gruplarına katılın.

Teknolojiyle dost olun; sesli kitap ve e-kitaplarla yeni yollar keşfedin.

Çocuklarınız için rol model olun; onların ilk öğretmeni sizsiniz.

“Okumamak, kendi dünyamızın sınırlarını çizmek demektir. Kitaplar ise o sınırları kaldıran, ufkumuzu genişleten anahtarlardır. Her gün bir sayfa açalım; ruhumuz o sayfalarda taze bir nefes alsın.”