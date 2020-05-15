Ağır yanım

Artık hepimiz sosyal medyayı biliyor, takip ediyor ve kullanıyoruz.

Sosyal medya diğer medya kanallarına göre çok geniş bir platforma sahip. Ülkelerin, ünlülerin, markaların, milletlerin, yorumlandığı, herkesin derdini aktardığı mecralar.

Ama bazı yorumlar insanları rahatsız edebiliyor. Son zamanlarda çokça duyduğumuz “İslâmda kadına saygı yok” gibi cümleler mesela. Ne kadar ürkütücü bir itham değil mi? İslâm dini, kadının ‘köle’likten kurtaran bir dindir. Hz. Peygamber (asm) bir hadisinde “Kadınların haklarını yerine getirmek husûsunda Allah’tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allah’ın bir emâneti olarak aldınız” buyurmuştur. Dinimiz her daim kadına önem vermiş, kadınları ve onların haklarını korumuştur. Bir hanım nikâhlanırken, güvence olarak hanım kişiye mehir verilmesini istemiştir. Hem bizleri doğrudan şefkat ve sevgi ile büyütüp besleyen annelerimiz, bizlere muhabbet ve saygı gösteren eşlerimizi nasıl olur da aşağılar saygısızlık ederiz? Üstünlüğün ancak takva ile olacağını açık bir şekilde izah eden dinimiz, karı ve koca arasındaki ilişkilerde daynışma ve muhabbet ister. Dayanışma sadece karı-koca ilişkilerinde değil, bütün sosyal ilişkilerde de huzuru sağlar. Resul-i Ekrem (asm) hanımlarına karşı olan nazik tutumu ile bizlere örnek olmaktadır. Hevesler uğruna kurulan evlilikler gençleri olumsuz etkiler.

Fertlere önce, insanlık ve haklara saygı öğretilmelidir. Bu tartışma bir şeytan oyunu olduğundan ne yazık ki sonu gelmeyecektir, fakat feminizm fıtrada aykırıdır. En başta Allah için sevmeli, Allah için muhabbet duyulmalı.

Unutmamalıyız ki her birimiz adeta bir tesbihin taneleri gibiyiz. Muhabbet bizleri bir arada tutan en önmli bağdır ve ona kuvvet verek hele günümüzde şart.