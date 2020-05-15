"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Ağır yanım

Ahmet Ölçer
15 Mayıs 2020, Cuma
Artık hepimiz sosyal medyayı biliyor, takip ediyor ve kullanıyoruz.

Sosyal medya diğer medya kanallarına göre çok geniş bir platforma sahip. Ülkelerin, ünlülerin, markaların, milletlerin, yorumlandığı, herkesin derdini aktardığı mecralar.

Ama bazı yorumlar insanları rahatsız edebiliyor. Son zamanlarda çokça duyduğumuz “İslâmda kadına saygı yok” gibi cümleler mesela. Ne kadar ürkütücü bir itham değil mi? İslâm dini, kadının ‘köle’likten kurtaran bir dindir. Hz. Peygamber (asm) bir hadisinde “Kadınların haklarını yerine getirmek husûsunda Allah’tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allah’ın bir emâneti olarak aldınız” buyurmuştur. Dinimiz her daim kadına önem vermiş, kadınları ve onların haklarını korumuştur. Bir hanım nikâhlanırken, güvence olarak hanım kişiye mehir verilmesini istemiştir. Hem bizleri doğrudan şefkat ve sevgi ile büyütüp besleyen annelerimiz, bizlere muhabbet ve saygı gösteren eşlerimizi nasıl olur da aşağılar saygısızlık ederiz? Üstünlüğün ancak takva ile olacağını açık bir şekilde izah eden dinimiz, karı ve koca arasındaki ilişkilerde daynışma ve muhabbet ister. Dayanışma sadece karı-koca ilişkilerinde değil, bütün sosyal ilişkilerde de huzuru sağlar. Resul-i Ekrem (asm) hanımlarına karşı olan nazik tutumu ile bizlere örnek olmaktadır. Hevesler uğruna kurulan evlilikler gençleri olumsuz etkiler.

Fertlere önce, insanlık ve haklara saygı öğretilmelidir. Bu tartışma bir şeytan oyunu olduğundan ne yazık ki sonu gelmeyecektir, fakat feminizm fıtrada aykırıdır. En başta Allah için sevmeli, Allah için muhabbet duyulmalı.

Unutmamalıyız ki her birimiz adeta bir tesbihin taneleri gibiyiz. Muhabbet bizleri bir arada tutan en önmli bağdır ve ona kuvvet verek hele günümüzde şart.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek parti devletinden devletin tek partisine

    Psikolojik bağışıklık yüksek tutulmalı

    Nijer’de mabetler açıldı

    Hollandalı Bakan iftarda

    Küresel ısınma hala tehdit

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Kısa çalışma ödeneği uzasın

    Çoklu baroya AKP’den itiraz

    Borç erteleme var, faiz silme yok

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

    'DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak'

    'Liderler, BM Genel Kurulunda bir araya gelemeyebilir'

    'İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek'

    Van'daki terör saldırısına ilişkin MSB'den açıklama

    Kabe'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon kabini

    Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta koronavirüs vakası görüldü

    İtalya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 31 bin 368'e yükseldi

    İstanbul'da uzun süre sonra trafikte yoğunluk yaşandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kızılelma AKP’yi teslim aldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İç savaş çığırtkanlığı
    Süleyman KÖSMENE

    Camiler için ne bekleniyor?
    Ahmet BATTAL

    Büyük birader
    Faruk ÇAKIR

    İki video, bir gerçek
    Genel

    Tek parti devletinden devletin tek partisine
    Hasan GÜNEŞ

    Mehdi ve manevî şahsiyette devamlılık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, kat’î bir bereket sebebidir
    Şükrü BULUT

    İstanbul Sözleşmesi’nde aranan orta yol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.