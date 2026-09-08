Bir zorlu imtihan

Yemek, içmek olmuş insanın derdi
Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf
Azalmış beşerin mert oğlu merdi
Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf
Anlamı değişmiş sarığın, fesin
Faiz yükleriyle kesilmiş sesin
Sen uğraş, sen didin başkası yesin
Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf
Bu böyle gitmez ya, gitmeyecek de
İmtihan çok zorlu, zorlu gülmek de
Yaşamak da yaman inan ölmek de
Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf
Ölüm kol geziyor gökte ve yerde
İnsan dert katıyor olmayan derde
Bilmem ki duracak bu koşu nerde
Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf
Her nereye varsam ağlayanlar var
Durumdan menfaat sağlayanlar var
Bu gidişe gönül bağlayanlar var
Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf
CEYHÛNİ sen sarıl Yüce Ferman’a
Zaman işleyecek hep haktan yana
Az sabır gerekir yürek dayana
Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf
CEYHÛNİ
(Mustafa AVCU)