Bir zorlu imtihan

ŞİİR

Yemek, içmek olmuş insanın derdi Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf Azalmış beşerin mert oğlu merdi Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf Anlamı değişmiş sarığın, fesin Faiz yükleriyle kesilmiş sesin Sen uğraş, sen didin başkası yesin Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf Bu böyle gitmez ya, gitmeyecek de İmtihan çok zorlu, zorlu gülmek de Yaşamak da yaman inan ölmek de Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf Ölüm kol geziyor gökte ve yerde İnsan dert katıyor olmayan derde Bilmem ki duracak bu koşu nerde Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf Her nereye varsam ağlayanlar var Durumdan menfaat sağlayanlar var Bu gidişe gönül bağlayanlar var Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf CEYHÛNİ sen sarıl Yüce Ferman’a Zaman işleyecek hep haktan yana Az sabır gerekir yürek dayana Ne kadar üzülsek yeridir Yusuf CEYHÛNİ (Mustafa AVCU)

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