Allah’ın isimleri ve sıfatları ne kadar güzel değil mi?

İnsan İsm-i Rabbani’yi zikretmekten huzur buluyor. Ve Risale-i Nur’da insanı en güzel şekilde İsm-i Rabbani’yi zikretmeye davet ediyor. Misal İsm-i Rabbani’den El-Rezzak yani rızık veren rızıklandıran. Ne derece önemli bir İsm-i Rabbani. Ve ne derece büyük bir şükür sebebi.

İnsan İsm-i Rabbani’yi tefekkür ile zikretse ne derece müstesna bir şükür olur. Hem şükür içinde huzur ve saadet çekirdeğini saklıyor. Fakat ne yazık ki insanlar günümüzde ve geçmişte bu büyük nimetleri taşıyan meyveyi, hatta bu tarz leziz taamları en bariz şekilde sunan ve izah eden Risale-i Nur gibi bir( tabir-i caiz ise) kasa hükmünde olan bu nimetleri ellinin tersiyle reddediyor, ona karşı saldıran günah ordusuyla cenge çıkarken adeta zırhsız ve silahsız çıkıyor. Ve bu insan çeşitli nedenlerle zayıflayan imanı dolayısıyla gelen musibetin Allah’tan geldiğini ve bir imtihan olduğunu düşünmez. Yanlış yola düşer ve bu yol adım adım onu uçuruma götürür. -Elyauzu billah- İlk adımlarda ince ince ibadetlerinden uzaklaştırır, sonra düşünce alemine girer ve ağır ağır ben bana yeterim hissine kapılır. Sonra şirke ve firavunlaşmaya yol açılır. -Allah muhafaza- Ya da kendini küçük görür, Allah’ın insan üzerindeki muhteşem sanatını ezer ve Halık’ının lütüf edip yarattığı çesitli azalarla donattığı bu insan fabrikanına hakaret eder, ve kendine zulüm edenleden olur Allah korusun.

İşte bu yüzden şükür ne derece mühim ve ehemmiyetli. Bu güzel şükürlerden biri de İsm-i Rabbani’yi zikretmekten geçer.

Vesselam...