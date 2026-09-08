Kazanan beşli, kaybeden millet

Kamu ihaleleriyle büyüyen yandaş beş büyük holding, ihale zengini fakat vergi fakiri. Sözcü TV’de konuşan Özgür Özel: “Hiç vergi vermeyenler var. Bu beşli çete denen 43 şirketin 38’i geçen sene sıfır lira vergi vermiş.” (9/05/2025)

Halk, ekmeğe bile vergi öderken, bu şirketlerden, devlete tek kuruş vergi damlamamış! Bir kısmı zarar beyan etmiş; bazısı da vergiden “muaf” tutulmuş.

Tezgâh artıklarıyla tenceresini kaynatmaya çalışan bir kadına yüklenen vergiye mukabil, yandaş şirketlerin sıfır vergi ile gözetilmesi, vicdanları yaralayan bir adaletsizliktir.

Çocuklarım, kazandıkları burs imtihanlarının hiçbirinden ana-baba öğretmen olduğu için burs alamadılar. Babaları kuyumcu, avukat, serbest çalışan doktor olan arkadaşları burs aldılar. Onların geliri bizimkinden azmış, iyi mi?

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“Milletin midesine sadece kuru ekmek giriyor.” ithamına karşı AKP Milletvekili Şahin Tin ne demişti?

-Kuru ekmek yiyorsalar aç değiller.

Bu insanları çok mu arıyorlar vekil yapmak için? Yoksa elini sallasan ellisi mi?

Kuru ekmek yiyenlerin “tok” sayıldığı günlerde, Saray’ın günlük harcaması 35 milyon! Saray’ın 1 yıllık harcamasıyla Hendek ilçesi kadar bir ilçenin sıfırdan tesisi mümkünmüş. 1 günlük harcaması ise 2746 emekli maaşına ve 1798 asgarî ücrete denk geliyormuş.

Dinimizin yasakladığı israf, “itibar” namıyla kutsanıyor.

Bir toplumda, israf övülüyor, kanaat küçümseniyorsa adaletin de izi kaybolur, bereketin de.

Mülk adaletle káimdir. Vergi ve gelir dağılımındaki durum, bu káidenin cârî olup olmadığının tezahür ettiği bir mâkestir.

Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, pazar filesinin ağırlığında, mutfak tüpünün sesinde, yarı aç nefislerin nefeslerinde aranmalıdır. Siyasetin gölgesi düşeli beri mahkemelerde bile kaybolan adaletin, sofralara, kasalara, keselere misafir olması mümkün mü?

İmkânla Mümkün Arasında

Cumhurbaşkanımız “imkânla mümkün arasında bir denge kurmak zorunda kalıyoruz.” diyordu ya hani!

2021’deki bir soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın cevabından öğreniyoruz: 2009-2019 arasında “5’li çete denilen yandaş şirketlerin vergi borcu 128 defa silinmiş veya indirilmiş.

Tüvtürk denilen araç muayene şirketinin vergi cezaları da affedilmiş fakat “soyulmak” için arabanızı zamanında Tüvtürk’e getirmezseniz, soyulmanızı geciktirme cezası olan faizli muayene ücretine asla af yoktu.

-Bu vergi kıyaklarının yekûnu kaç milyar tutuyormuş?

- Orası meçhul. Devletimiz bunu saklıyor.

Namık Koçak 2023’te, tespit edebildiği bazı vergi af veya indirimlerinden misaller vermişti. Cengiz İnşaat, Gün-Er inşaat, TÜVTÜRK sıfır (0) vergi. Albayrak Gayri Menkul’e %97,8 ve Emlâk Konut Gayrimenkul için %99,7 vergi indirimi...

İmkân 5’li çete başta olmak üzere yandaşlara, mümkün ise asgarî ücretliye, emekliye!

Mutfaktaki boş tencere, holdinglerin tam kasa bilançosunu sorgulatır hâle geldiyse, mesele sadece ekonomik değil, ahlâkî bir yıkımdır.

Ve adaletin şapkası eğilmişse, eğilen sadece başlar değil, bütün bir milletin haysiyetidir.

Şapka demişken…

Bir şapka hatâsıyla hitam:

Şapka ile hitam örnekleri –biri hâriç- şapka ihmâlinden kaynaklanıyordu. Bu kez, gereksiz şapka kullanımı. Üstadın cümlesi imlâ yanlışıyla aktarılmış:

*Ben de gazetelerde onları reddeden makaleler neşrettim. Dedim ki, “Edipler edepli olmalı, hem de EDEBÎ İSLÂMİYE ile müteeddib olmalı.”

“Ben de gazetelerde onları reddeden makaleler neşrettim. Dedim ki, “Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı.”

Tamam, “Şapka deyip geçmeyin.” ama gereksiz ise de kullanmayın!