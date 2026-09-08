Aile her şeydir kıymetini bilelim

Aile güvendir, huzurdur, inançtır, imandır, özveridir, sevgidir, fedakârlıktır, saygıdır, iyiliktir, rahmettir, paylaşmadır, aslî görevler yerine getirilebilirse yeryüzündeki cennettir…

Sayabildiğiniz veya sayabileceğiniz her ne varsa güzellik adına mutluluk ve huzur adına, doğru teşkil edilmiş bir aile yapısı içerisinde bütün bu güzelliklere rastlamak mümkündür.

Arada bir ufak tefek kırgınlıklar, hüzünler ve sıkıntılar da yaşanabilir ama olumsuzlukları çayın içerisindeki o acı kıvamından daha ileriye götürmemek lazımdır.

En zor zamanlarınızda Allah’a yalvardığınız esnada arkanızda Rabbimizin bize dayanak olarak sunduğu bir mukaddes yapıdır, içerisinde tüm kötülük ve çirkinliklerden korunabildiğimiz, kendimizi huzur ve güvende hissettiğimiz yerdir, aile.

En mutlu anlarımızı gerçek anlamda paylaşabileceğimiz, paylaştıkça da mutluluğumuzun, huzurumuzun, sevincimizin arttığı yerdir, aile. Hüznümüzün, acılarımızın ve kederimizin bizi esir aldığı anda, kapkara bulutların birbirimize sarılarak giderildiği yerdir, aile.

Tüm güzel duyguları paylaşabildiğimiz, sükûn bulduğumuz, sevinçlerin ve hüzünlerin ortak paydada toplandığı yerdir aile.

Sonsuz bir hayatta, ebedî hayat arkadaşlığının tesis edildiği yerdir, Rabbimizin bize en güzel hediyelerinden biridir aile.

Arkamızda güzellikler, bitmek tükenmek bilmeyen bir hayır ve bereket hazinesi bırakabileceğimiz yerdir aile. Binlerle güzel tarif yapılabilir bu mukaddes müessese için.

Sosyal hayatın cazibesine kapılıp İslâm düşmanlarının bozmaya çalıştığı bu kutsal müessesenin bozulmaması için birliğimizi, dirliğimizi bir arada ve zirvede tutabilmek için en güçlü manevi kalemize ürkütücü ve soğuk rüzgarların girmemesi için birbirimize daha da kenetlenip sımsıkı sarılmamız gereken zamanlardayız.

Birbirimizi anlamaya çalışarak, rencide etmeden yaşamak, yavrularımızı da dışarının tehlikeli ortamlarından uzak tutmak için var gücümüzle uygun ortamı sağlamak veya mevcut ortamı uygunlaştırma çabalayalım.

Yoksa bu güzellikleri yaşamaya fırsat bulamadan, kurutup, çirkinleştirip, cennetvarî güzellikleri cehenneme benzetmek tehlikesi de mevcut. Rabbim yuvalarımızı cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin.

Kısacası, aile her şeydir, kıymetini bilelim…