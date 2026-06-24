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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Van, Bediüzzaman Mevlidine hazır

AHMET YAPRAK
24 Haziran 2026, Çarşamba 00:08
1967 yılından beri devam eden zaman zaman inkıtaya uğramasına rağmen günümüze kadar devam edip gelen Van Bediüzzaman Mevlidi, yalnızca bir anma programı değil; iman, Kur'ân, kardeşlik ve muhabbet etrafında kenetlenmenin manevî bir ifadesidir. Yarım asrı aşan bu mübarek gelenek, her yıl binlerce gönlü Van'da buluşturmakta, Üstadın bıraktığı iman hizmetinin canlılığını bütün dünyaya göstermektedir.

Van, Bediüzzaman Hazretlerinin hususî bir sevgiyle bağlandığı şehirdir. O, bu belde için "Vatanım" demiştir. Çünkü Van, onun gençlik yıllarının, ilmî çalışmalarının, tefekkürlerinin ve büyük ideallerinin yeşerdiği müstesna bir merkezdir.

Bediüzzaman Hazretleri Van'da bulunduğu yıllarda yalnızca medrese ilimleriyle değil, fen ve müsbet ilimlerle de meşgul olmuş; İslâm dünyasının geri kalış sebeplerini araştırmış ve çareler üzerinde düşünmüştür. Daha sonra bütün ömrünü adadığı ilim ve irşad hizmetlerinin temel taşları burada döşenmiştir.

Van Gölü'nün engin ufkuna bakan, Erek Dağı'nın eteklerinde tefekküre dalan, Horhor Medresesi'nde ilim tahsil eden o büyük mütefekkirin hayalleri bugün milyonlarca insanın gönlünde yaşamaktadır. Onun en büyük davası imanların kurtulması, Kur'ân hakikatlerinin insanlığa ulaştırılması ve Müslümanlar arasında kardeşliğin kuvvetlenmesiydi. Van kalesinde bir kaza sonucu ayağının kayması ve düşmesi anında "Eyvah davam!" diyen yani Kur'ân ve iman davasını düşünen aziz Üstadımızın davası için, bugün burada toplanan kalabalıklar, işte bu davanın hâlâ yaşadığının ve yaşamaya devam edeceğinin en güzel şahididir. "Yirmi sene Van'da geçirdiğim hayat-ı ilmiye[...] benim için Van çok kıymettardır. Lillahi'l-hamd sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van'a karşı şedit hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz" sözünün tam bir tezahürüdür. 

Bu mevlid, geçmiş ile gelecek arasında kurulan manevî bir köprüdür. Bu mevlid, bir vefa buluşmasıdır. Bu mevlid, Kur'ân'a hizmet edenlerin kardeşlik sofrasıdır. Rabbimizden niyazımız odur ki; Bediüzzaman Hazretlerinin ihlâsını, sadakatini, fedakârlığını ve Kur'ân hizmetine olan bağlılığını bizlere de nasip eylesin. Bu aziz milletin birlik ve beraberliğini daim kılsın. Cemaatimizin uhuvvetine, tesanüdüne ve kardeşliğine vesile olsun, genç nesillerimizi iman ve ahlâk üzere muhafaza buyursun.

1967 yılında atılan bu güzel hizmet adımını bugüne kadar yaşatan bütün ağabeylerimize, fedakâr hizmet ehline ve katkı sunan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Ebediyete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyoruz.

Rabbimizden niyazımız; bu güzel geleneğin nesilden nesile devam etmesi, milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak bu mevlidimizi kabul eylesin. Bediüzzaman Hazretlerinin ve diğer bütün ehl-i imanın ruhları için okunan Kur'ânları, yapılan duaları dergâh-ı izzetinde makbul buyursun. Şimdiden gelecek olan kardeşlerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. ..

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