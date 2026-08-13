"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Lâhika okumaları... Lâhikalarda ‘uhuvvet’ ve ‘yetmiş nevi düşman’ -1

Ali Demir
13 Ağustos 2026, Perşembe
Kâinatta mevcut bütün eşyanın yaratılmış olmaları dolayısıyla kardeş olduklarını ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, insanın da mahlukiyet yönünden yaratılan eşya ile kardeş oldukları tespitinde bulunur.

Said Nursî’ye göre insan, aynı Yaratıcı’nın eseri olduğu için kâinattaki her şeyle kardeştir. Bu bakış açısına göre, iman bağı sayesinde insan unsurlara yabancı kalmaz; her mahlukatı dost, kardeş ve musahhar birer arkadaş olarak görür. Bu orijinal yaklaşımın kaynağı ise kâinat kitabının tercümesi olan Kur’ân-ı Kerîm’e dayanır.

Said Nursî, insanın kâinattaki mahlukatla olan kardeşliğini ve dostluğunu, Kur’ân’ın kâinata bir bütün olarak bakıp her şeyi Allah’ın birer sanatı ve eseri olarak görmesine dayandırır. Ona göre, Kur’ân’ın tevhid dersi, bütün mevcudatın aynı Sanatkâr’ın mülkü olduğunu ilan ederek aralarında ünsiyet ve kardeşlik bağları kurar.

Kur’ân’da geçen ve göklerdeki ile yerdeki her şeyin Allah’ı tesbih ettiğini bildiren ayetler (İsrâ Suresi: 44.) bu kardeşliğin en büyük delillerindendir. Üstad Hazretlerine göre, madem her şey aynı Yaratıcı’yı zikretmektedir; o halde insan ile diğer mahlukat aynı vazifeyi yapan birer “memur” ve “arkadaş” hükmündedir.

Ayrıca, göklerin, yerin, güneşin ve ayın insanın emrine ve hizmetine verildiğini belirten ayetler kâinatın insanla olan yardımlaşma bağını gösterir. Risale-i Nur’da bu yardımlaşma, teavün, âlemdeki şefkat ve kardeşlik manasının bir tezahürü olarak okunur.

Netice itibariyle, Kur’ân, kâinatı düşman ya da cansız bir eşya olarak değil, her biri Allah’ın emriyle hareket eden mûtî, itaatkâr birer mevcudat olarak tanıttığı için, mü’min bir insan bütün mahlukatı kendine yabancı değil, birer vazife arkadaşı ve kardeş olarak görür ve görmeli...

Dolayısıyla madem kâinatta var olan eşya arasında böyle bir kardeşlik bağı var, elbette eşref-i mahlukat olarak yaratılan insanlar arasında, husususan inanmış Müslümanlar arasında da bu kardeşlik bağları olmalıdır. Kelamullah olan Kur’ân’da Rabbimiz, “mü’minler ancak kardeştir” 1 şeklinde bu kardeşliği ilan etmiştir.

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mektubat Mecmuasında, “Uhuvvet Risalesi” (s.309) adıyla müstakil bir risaleyi mü’minler arasındaki kardeşlik üzerine, mezkur ayetin tefsiri olarak telif etmiştir. Mü’minler arasındaki kin, düşmanlık, ayrılık ve tarafgirlik gibi hastalıkların teşhis ve tedavilerinin anlatıldığı “Yirmi İkinci Mektub”un detayına girmeden, risalenin son kısımlarında zikredilen “ ...birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var.”2 cümlesinde ifade edilen “Yetmiş nevi düşman nedir ve kimlerdir?” sorusuna cevap arayacağız.

Uhuvvet Risalesi dışında, Lâhikalar’da bu konuda Üstadın mektup satırlarında bahsettiği “uhuvvet / kardeşlik” vurguları üzerinden “yetmiş nevi düşman” teşhis ve tespit etmeye gayret edeceğiz.

Dipnotlar:

1- Hucurat Suresi: 10. 2- Mektubat, s. 317. 

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mağduriyetler ülkesi olduk - Toplumun büyük bir kesimi hak arıyor

    Genç nüfusumuz tehlikede

    Miras yüksek enflasyon olacak

    Batı Şeria kırılma noktasında

    Ekonomi yönetimi “küf” üretiyor

    ABD-İran ateşkeste anlaştı: 60 günlük süre uzatılıyor

    Giresun'dan acı haber

    Kolombiya’da acı bilanço artıyor

    “Yapıcı eleştiriler olsa can kulağıyla dinleriz”

    Lübnan, Suriye ve Gazze’de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi

    Filistinlilere ait bir bina daha işgalciler tarafından yıkıldı

    Belçika'nın tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi

    Trump: İran'a güvenmiyorum; bana sürekli yalan söylediler

    Çocuğu ihmal edene ceza

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi Olimpik Lyon oldu

    Harçlıklarını Filistin’deki çocuklara gönderdiler

    Türk malı imajına darbe

    Yapay zekâdan beklenmedik hamle

    Yaşar Erdoğan ebedî yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekonomi yönetimi “küf” üretiyor
    Genel

    Miras yüksek enflasyon olacak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Mağduriyetler ülkesi olduk - Toplumun büyük bir kesimi hak arıyor
    Genel

    Genç nüfusumuz tehlikede
    Genel

    Nursî’nin ittihad-ı İslâm düşüncesi, uluslararası siyasetin fevkinde
    Genel

    Batı Şeria kırılma noktasında
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD-İran ateşkeste anlaştı: 60 günlük süre uzatılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.