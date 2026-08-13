Her insanın küçük bir Cenneti kendi hanesidir

Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir Cenneti dahi kendi hanesidir.

Eğer iman-ı ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alâkadarlığı derecesinde elîm endişeler ve azaplar çeker; o Cenneti Cehenneme döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahetlerle aklını tenvim edip uyutur. Devekuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor, başını kuma sokar; tâ görünmesin. Başını gaflete sokar, tâ ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Divanece muvakkat, iptal-i his nev’inden bir çare bulur. Çünkü meselâ, valide, ruhunu feda ettiği evlâdını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belâlardan kurtaramayan evlâtlar, daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen, bu dağdağalı kararsız hayat-ı dünyeviyede o mes’ud zannedilen aile hayatı, çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakikî sadâkati ve samimî ihlâsı ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlâk o nisbette küçülür, belki sukut eder. Eğer ahirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak, ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dâr-ı ahirette, saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimî hürmet eder, sever, şefkat eder, sadâkat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlâk yükseklenir. Hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur’da beyanına binaen kısa kesildi. Şualar, 11. Şua, 8. Mesele, s. 250

LUGATÇE: dağdağalı: gürültülü, patırtılı, telâşlı. dâr-ı ahiret: ahiret yurdu. efrad: ferdler. firak: ayrılık. hüccet: delil. iman-ı ahiret: ahirete iman. inkişaf: gelişme, meydana çıkma. iptal-i his: hissin iptali, duyarlılığı yitirme. karabet: yakınlık, akrabalık. muvakkat: geçici. saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk. sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük, sefihlik. sukut: daha aşağı derecelere, mertebelere inme, seviye kaybetme. tenvim: uyutma, uyutulma. zeval: sona erme, yok olma.



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