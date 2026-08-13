Menfaat canavarı

ŞİİR

Bilmiyorlar desem çok yanlış olur,

Her şey meydanda ya, hak yine suçlu.

Sen bahardır desen, gayrı kış bulur,

Her şey meydanda ya, hak yine suçlu.

Niye böyle diye yorma kendini,

Herkes bilmektedir en sonki dini,

Bilmeyince insan biraz haddini,

Her şey meydanda ya, hak yine suçlu.

Kâinat meydanda, dünya ki işte,

Bir gariplik eser garip gidişte,

Ağrı başta amma sanılır dişte,

Her şey meydanda ya, hak yine suçlu.

Bence hak yerini buldu bulacak,

Herkes tercihinden mesul olacak,

Az daha sabır ya, güller solacak,

Her şey meydanda ya, hak yine suçlu.

Baharlar taşıyor vazife tamam,

Koskoca denizler oldu bir hamam,

Her dem kıyamdadır hele bak imam,

Her şey meydanda ya, hak yine suçlu.

Ceyhunî gülersin bu garip hâle,

Bak dünya gidiyor artık zevâle,

Bir petrol uğruna zulüm ihale,

Her şey meydanda ya, hak yine suçlu.

Ceyhunî (Mustafa AVCU)