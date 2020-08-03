10-15 gün sonraki tabloya yansıyacak

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüs tedbirlerine, Kurban Bayramı süresince istenilen düzeyde uyum gösterilmediğini söyledi.

İlhan “Zaman zaman kurban kesim yerlerinde pazarlıklarda ya da hayvan seçimi sırasında istemediğimiz görüntülerle karşılaşabildik. En büyük sıkıntı ise maalesef, meydanlar ve özellikle plajlarda ve buraya gitmek için kullanılan toplu taşım araçlarında oldu. Plajlarda şezlonglar arası 1,5-2 metre kuralının ihlâl edildiğini, birçok kişinin maske takmadığını ve çok yakın oturduğunu gördük. Vapur, tramvay gibi toplu taşım araçlarında kuralları ihlâl eden çok sayıda vatandaşımızın olduğunu gördük. Bunlar, önümüzdeki günlerde yeni vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Bugünlerdeki ihlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır” ifadelerini kullandı. AA

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