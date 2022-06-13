14 bin eczane kapanabilir

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, ilaç fiyat kararnamesinin düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, “İlaç fiyat kararnamesi düzenlenmezse 14 bin eczacı kapatma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak” dedi.

Akın, şunları kaydetti: “14 bin eczanenin kapanması demek toplamda 50-60 bin kişiyi direkt etkileyecek ve milyonları bulacak bir etkileşimle birlikte çok daha sıkıntılı bir sürece gireceğimizin habercisi olacaktır.”

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