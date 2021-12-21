DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu yıl 3,3 milyondan fazla insanın yeni tip koronavirüs nedeniyle öldüğünü belirterek, "2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisi'nde görevli gazetecilerle yılın ilk ve son yüz yüze basın toplantısını gerçekleştirdi.

Ghebreyesus, "Geçen yıl temmuz ayında sizi en son ağırladıktan, neredeyse 18 ay sonra hala salgının pençesinde olacağımızı hiçbirimiz hayal edemezdik. Bu yıl, 3,3 milyon Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısından fazla." uyarısını yaptı.

"Omicron Delta varyantından hızlı yayılıyor"

Ghebreyesus, dünyada endişeye neden olan Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin ise "Artık Omicron'un Delta varyantından önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var. Ayrıca aşılanmış veya Kovid-19'dan iyileşmiş kişilerin enfekte olma veya yeniden enfekte olma olasılığı daha yüksek." bilgisini paylaştı.

Noel Bayramı ve yılbaşı tatilinde ülkelerin büyük kalabalıkların katılacağı organizasyonları iptal etmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ülkeler bu festival döneminde daha çok dikkatli olmalı ve toplu kalabalıklara kısıtlama getirmeli. Bu dönemde böylesine organizasyonları ertelememiz daha fazla hayat kurtaracak." dedi.