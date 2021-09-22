28 bin 168 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Son 24 saatte 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi, 242 kişi vefat etti, 23 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı. 242 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 96 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,51, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91 olarak kayda geçti.

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