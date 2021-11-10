4 yetişkinden 3’ünün dişleri çürük

Türkiye’de her 4 yetişkinden üçünde diş çürüklerine rastlandığı ve ülke nüfusunun yüzde 73’ünün çürük dişlere sahip olduğu belirtildi.

Doktor Hüsnü Temel, “Diş kontrollerinin aksatılması, kalp rahatsızlıklarından kansere kadar çok sayıda riskli hastalığa kapı aralıyor. Sağlıksız beslenme de diş kayıplarını arttırıyor. Kaybedilen dişler için ayları bulan sancılı implant tedavisini, kurum bünyesindeki laboratuvarımız ve dijital teknolojilerle 1 güne indirmeyi başardık” dedi. Türkiye, diş sağlığını ihmal etmeyi sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dünyada görülen en yaygın diş sorunları arasında yer alıyor. Türkiye’de de 35-44 yaş arası yetişkinlerin yüzde 73.8’inde diş çürüklerine, yüzde 62’sinde diş eti hastalıklarına rastlanıyor. Temel şu ifadeleri kullandı: “Pandemi döneminde yaşamın evlerden sürdürülmesiyle diş temizliğimizi daha çok ihmal ettik. Aşırı karbonhidrat, yağ ve şeker içeren beslenme alışkanlığı edinerek de dişlerimize yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptık. Bu durum da diş kayıplarını artırdı. Belirli aralıklarla diş hekimine gitmeyi gerektiren implant ve protez tedavileri pandemi nedeniyle ertelendi” Haber merkezi

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