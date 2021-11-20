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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

50 milyon kişi iki doz aşı oldu

20 Kasım 2021, Cumartesi 15:27
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti.

Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla ülke genelinde yürütülen aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Aşılama programı kapsamında en son, mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için "hatırlatma dozu" uygulaması başlarken kişiler hatırlatma dozu olarak istedikleri aşı türünü tercih edebiliyor.

Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Kasım saat 14.21 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 56 milyon 21 bin 137, ikinci doz aşı sayısı ise 50 milyon 616 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 119 milyon 248 bin 330'a yükseldi. 

Etiketler: iki doz aşı
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