Aile hekimleri yine iş bırakacak

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfî olarak düşürüldüğünü ifade ederek 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, şunları kaydetti: “Biz, Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz” Haber Merkezi

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