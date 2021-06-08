Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir

Koronavirus salgınının, Sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almanın gerekli olduğu belirtildi.

Buna göre koronavirus aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması planlar arasında bulunuyor. Hürriyet’in haberine göre; uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor. Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının sebebi olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor. Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor. Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50’de kalabileceği öne sürülüyor.

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