Kadıköy Belediyesi, tek kullanımlık kahve bardaklarının kullanımlarını azaltmak amacıyla “Az Atık Çok Kahve” kampanyası başlattı.

İstanbul’da Kadıköy Belediyesi, 21-29 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında tek kullanımlık kahve bardaklarının kullanımlarını azaltmak amacıyla “Az Atık Çok Kahve” kampanyası başlattı. “Görünmez Atık” temasına vurgu yapmak amacıyla düzenlenen kampanya Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan Karakolhane Caddesinde pilot çalışma olarak başladı. Pandemi sürecinde kısıtlamalara tabi olan esnafın zor günler geçirdiğini, kafelerin paket servis ve ‘gel-al’ hizmeti ile ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kadıköy’de atıksız yaşam hareketini bir adım öteye taşıyor, esnafımızla birlikte daha az atık üretmeyi hedefliyoruz. Kahvemizi “kullan- at” bardaklarla değil, kendi termoslarımızla alıyoruz. Kampanyaya katılan kafeler de yapacakları yüzde 20’lik indirimle kampanyamıza destek veriyor. Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesinde başlayan kampanyaya Kadıköy’deki tüm kafeleri dâvet ediyoruz. Kahve içmeye termosunuzla bekleriz.” dedi. İstanbul - anka



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