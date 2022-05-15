Bahar nezlesi astıma sebep olabilir

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut, Dünyada en sık rastlanan alerjik hastalıklardan birinin bahar nezlesi olduğunu söyleyen ve kontrol edilmediğinde astıma neden olabildiğini belirtti.

Alerjik rinit gelişimi için risk faktörlerini aktaran İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut, “Ailede alerji ve/veya astım öyküsü, anne sütü almamış olmak, pozitif alerjik deri testinin olması, hayvan ve toz akarları gibi kapalı mekân alerjenlerine maruz kalma, sigara içimi, emzirme döneminde belirgin kilo kaybı, belirgin hayvansal yağ tüketimi, sanayileşmenin artması” açıklamasında bulundu. Bulut, “Mevsimsel alerjik rinitte ilk belirtiler genellikle çocukluk ve genç erişkin çağda ortaya çıkar” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.