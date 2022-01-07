Bakan Koca'dan tedbir ve hatırlatma dozu çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.

'Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden kaçınalım' Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor." AA

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