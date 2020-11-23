Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 'Aşı uygulanan 44 gönüllüde ciddi bir yan etki görülmedi' Bakan Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını ve aşı uygulanan kişilerde şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedini aktardı. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında Koca ayrıca ikinci doz aşılamanın 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacağını da duyurdu.

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