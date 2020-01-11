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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Bakan Selçuk'tan 'ilaç' açıklaması

11 Ocak 2020, Cumartesi 14:15
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" açıklamasını yaptı.

2019 yılında geri ödeme listesine alınan yerli ve ithal ilaçlar hakkında da bilgi veren Selçuk, 2019 yılında 444 adet yeni ilaç geri ödemeye girdiğini, bunların 351 adedinin yurt içi imal, 93 adedinin ise ithal ürün olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, “Daha önce yurtdışından getirilen 20 ilacın eşdeğerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur” dedi.

Selçuk, yerli ilaç sayısı oranının artmasıyla hem fiyat bazında yerli üretimin desteklendiğini hem de hastaların ilaçlara daha kolay erişim sağlayabileceğini vurguladı.

Selçuk, SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçların '1 lösemi, 4 epilepsi ilacı, 1 kalp ilacı, 1 kemoterapi ilacı, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici' olduğunu söyledi.

'Ayrı ayrı kodlar belirlendi'

Düzenleme ile yeni işlem kodları tanımlandığını bildiren Bakan Selçuk, “Biyokimya işlem kodları sayesinde, hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Tarama ve doğrulama analizlerinde kullanılan maddeler için de ayrı ayrı kodlar belirlendiğine değinen Selçuk, böylece yasadışı maddelerin tespit edilerek kötüye kullanımların önüne geçileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, “Yine madde bağımlılığı tanılarında “Danışmalık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin” etkinliğini artırmak amacıyla, Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinden, “Aile görüşmesi-değerlendirme”, “Bireysel psikoterapi”, “Grup Psikoterapisi” işlemlerinin yapılma sıklık ve sayıları arttırılmıştır” dedi.

Böylelikle bugüne kadar geri ödeme listesine alınan toplam ilaç sayısı 8844 oldu. Bu ilaçlardan 6511’i yurt içi imal, 1960’ı ithal olup Türkiye ruhsatlı, 373’ü ise direkt yurt dışından getirilen ilaçlardan oluşuyor.

Etiketler: Bakan Selçuk, ilaç, açıklama
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