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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bakanlıktan 'grip' açıklaması

15 Ocak 2020, Çarşamba 16:28
Sağlık Bakanlığından ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mevsimsel gribin her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet veren, özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalık olduğu, bu nedenle Bakanlık tarafından her yıl grip mevsiminde bu konuyla ilgili düzenli açıklama ve uyarılar yapıldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) dünyada her yıl 290 bin ile 650 bin arasında influenza ilişkili ölüm görüldüğü raporuna yer verilen açıklamada, hastalığın özellikle gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş ve üzeri kişilerde kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, metabolik veya hematolojik kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiği aktarıldı.

Açıklamada, ölümle sonuçlanan her vakada olduğu gibi İstanbul'da H1N1 şüphesiyle ölen iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldığı vurgulandı.

"Tüm hastalara yetecek ilaç mevcuttur"

Grip Bilim Kurulunun son olarak 8 Ocak'ta toplanarak raporunu hazırladığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Öte yandan, 2009'da küresel bir salgın yapmış olan influenza A (H1N1) virüsü artık 'domuz gribi' olarak tanımlanmamaktadır ve insanlarda normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır. Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Hekimin gerekli gördüğü durumlarda antiviral ilaçlar tedavide etkilidir. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan antiviral tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir. Antibiyotik tedavisinin ise gripte yeri yoktur."

İlaç Takip Sistemi (İTS) rakamlarına göre, grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalardaki sayılarına bakıldığında, şurup formunda 235 bin kutu; tablet formunda ise 790 bin kutu ilacın mevcut olduğu bilgisine de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı depolarındaki 600 bin kutu ilaç ile beraber toplam 1 milyon 625 bin kutu ilaç bulunmaktadır. Üretici firmayla yapılan görüşmeler sonucu ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, tüm hastalarımıza yetecek miktarda ilaç mevcuttur. Firmaların ilaç tedariki kesintisiz olarak devam etmektedir."

AA

Etiketler: sağlık bakanlığı, grip
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