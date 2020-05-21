Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Torun, Ramazan Bayramı ve sonrasında beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Ramazanda oruç tutan kişilerin tamamının vücudunda metabolizma hızının yavaşladığını vurgulayan Torun, “Bayramla birlikte aşırı besin alımı nedeniyle kalp, böbrek, şeker hastalığı ile yüksek tansiyon ve sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde ciddi sağlık sorunları oluşabilir. Bu nedenle bayram ve sonrası için beslenme alışkanlığını değiştirirken yavaş ve ılımlı bir geçiş, sindirim sistemi ve metabolizma dengesi açısından önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu. Bayramlarda sindirim sistemi problemlerinin en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında geldiğine işaret eden Torun, şunları kaydetti: “Bayramda beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gereken riskli hasta grupları var. Kalp-damar, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireyler, reflü, hazımsızlık, gastrit, ülser, kronik bağırsak problemi olanlar, ayrıca mide ve bağırsak ameliyatı geçirmiş olanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmeye çok daha fazla dikkat etmek zorundadırlar.”