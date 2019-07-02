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Bebek ve diyet gıdalarında yeni dönem

02 Temmuz 2019, Salı 23:34
Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ile vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların etiketinde ve reklâmlarında, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren ifadeler bulunamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdalarıyla vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri, bu gıda kategorilerine eklenebilecek maddeler listesi ve bu listenin güncellenmesi için uygulanacak usûl ve esaslar belirlendi.  Buna göre, bebek formüllerinin sunumu ve reklâmında, ürünün, doğumdan itibaren anne sütüyle beslenemeyen bebekler için uygun olduğuna dair ifade bulunacak.

Ürünün uygun hazırlanması, saklanması, her seferinde taze hazırlanması ve artan ürünün kullanılmaması yönünde talimata yer verilecek reklâmda, uygun olmayan hazırlama ve saklama şeklinin sağlığa zararlı olacağına dair uyarı bulunacak. Ayrıca, “önemli uyarı” veya eşdeğer bir başlık altında, “anne sütüyle beslemenin üstün olduğu ve bebek formülünün sadece tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık alanlarında niteliklere sahip bağımsız kişilerin veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer bağımsız sağlık hizmeti çalışanlarının önerisi üzerine kullanılması gereken bir ürün olduğu” belirtilecek. Bebek ve devam formülleri için belirlenen tüm zorunlu bilgiler, tüketiciler tarafından kolayca anlaşılır bir dille ifade edilecek. Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketleme, sunum ve reklâmında “insana özdeş/anne sütüne özdeş”, “anne gibi”, “adapte/uyarlanmış” gibi ifadeler kullanılamayacak.  

Etiketler: bebek
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