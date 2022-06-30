"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi''

30 Haziran 2022, Perşembe 11:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

 

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    30.6.2022 12:47:19

    Hasta, hastalık sahibi kimseyle temas etmemiş, ancak hastalık temas yoluyla bulaşmış. Nasıl olmuş bu!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dünya genelinde nükleer savaş başlıklarının artması bekleniyor

Ekvador'da 4 ilde 30 günlük OHAL ilan edildi

Paris'te 2015 yılındaki terör saldırıları ile ilgili davada karar

ABD’li Senatör: Türkiye’ye F-16 satılmasını destekliyorum

ABD - San Antonio'da terk edilmiş kamyondaki ölen göçmenlerin sayısı 53'e yükseldi

'144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık'

Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da yatacak

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi''

LGS sonuçları açıklandı: Kontenjanlar belli oldu, 193 öğrenci tam puan aldı

Veto tehdidi lafta kaldı
📷

Yurt dışı kurban kayıtları başladı

Kolombiya’da yarım yüzyıllık çatışma raporu: 30 bin çocuk askere alındı, 110 bin kişi kayıp

'Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur ve otel fiyatlarına dikkat'

'Stratejik konseptte Rusya artık direkt tehdit'

Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

DSÖ: Salgın henüz bitmedi

Seller 21 ili etkiledi

Yoksulluk sınırı 20 bin 818 TL

Ay’ın yörüngesine doğru fırlatıldı

Yabancılar 64.512 mesken satın almış

En Çok Okunanlar

📷
Genel

Yurt dışı kurban kayıtları başladı
Kâzım GÜLEÇYÜZ

AKP politikalarına AKP içinden itiraz
Mikail YAPRAK

Zalimin cezasının geciktirilmesi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Süleyman KÖSMENE

Hazret-i İsa (as) hakkında yanlış bilinenler
Ahmet BATTAL

Hâkimin yardımcısı mı olurmuş?
Genel

Veto tehdidi lafta kaldı
Mehtap Yıldırım Yükselten

Geçecek
Risale-i Nur'dan

Risale-i Nur dairesi on iki tarikatin hülâsası
Abdil YILDIRIM

Su akarken testiyi doldurmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.