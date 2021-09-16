Kovid-19 vak’alarına grip vak’alarının da eklenmeye başladığını belirten enfeksiyon hastalıkları uzmanları, “Bu kış zor geçecek” diyor.

Kovid-19 vak’alarına, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları da eklenmeye başladı. Havaların serinlemeye başlamasıyla kapalı alanlarda daha çok zaman geçirilmesi ve ortamların kalabalıklaşması, söz konusu hastalıkların da bulaşmasını kolaylaştıracak.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Kovid-19 vak’alarına, kış aylarında en yüksek düzeye ulaşan grip vak’alarının da eklenmesiyle sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanmasından endişe ediyor. Ayrıca grip olanların bir de Kovid-19’a yakalanmaları (ya da tersi) halinde daha ağır seyretme riski bulunduğu uyarısı yapıyor. KLİMİK’in Kovid-19 sempozyumunda Diken’in sorularını yanıtlayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kliniklerde grip vak’aları görmeye başladıklarını söyledi. Grip ile Kovid-19 vak’alarının belirtilerinin birbirine çok benzediğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “Her iki hastalık da halsizlik, yorgunluk, ateş, akciğer tutulumu varsa öksürük, nefes darlığı gibi bulgularla seyredebiliyor. Hastalığın hangisi olduğu ancak laboratuvar tetkikleriyle ayırt edilir” dedi.

Tedbirlere uyum azaldı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) benzer belirtileri gösteren hastalarda sadece Covid-19’un değil, grip ve diğer enfeksiyonların da bakılmasını önerdiğini anlatan Prof. Dr. Ertuğrul, “Bunlar laboratuvar testleriyle çok kolay ayrımı yapılabilecek hastalıklar. Grip tedavi edilebilir bir viral hastalık” diye konuştu. Profesör, geçen kış Covid-19 için alınan tedbirlerin diğer enfeksiyonların da görülme sıklığını azalttığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Bu kış zor geçecek. Ne yazık ki maske, mesafe gibi önlemlere dikkat çok azaldı. Geçen sene üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddî azalma görmüştük. Bunun en önemli nedeni maske takılması ve insanların kapalı alanlarda bir arada bulunmamasıydı.” Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da grip ve diğer soğuk algınlığı yapan virüslerde bir artış beklediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın grip izlemi yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, hastalığın daha ağır seyrettiği risk grubundakilerin sezon başında grip aşısı yaptırması gerektiğini ifade etti.

Kapanma olmayacak rehaveti için erken

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul’un son durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Trafik facia gerçekten. Bu demektir ki İstanbul çok kalabalık artık. Herkes döndü. Dolayısıyla her türlü viral hastalık için bir besi yeri ortamı oluştu. Covid aşıları ölümden ve ağır hastalıktan korunmada çok çok etkili. Aşı olanlar çok daha nadiren ölüyorken şu anda aşı olmayanlar ölüyor, bunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı verileri de bu yönde. Kontrollü, sosyal yaşama devam etmek zorundayız. Herkes aşısını olacak, ama aşı olanlar da dahil olmak üzere kapalı ortamlarda ve yakın temasta kesinlikle maske çıkarılmayacak, çok sayıda insanla görüşülmeyecek” Bilim Kurulu Üyesi Yavuz, Türkiye’deki gibi toplumda enfeksiyon çoksa okullarda da enfeksiyon oranlarının artacağını vurgulayarak “bir daha kapanma olmayacak” rehavetine kapılmak için erken olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, “Önlemlerle dolu bir kış geçirmeliyiz. Okulları açık tutmak gerekiyorsa, gerekirse toplumu kapatmalıyız. Çünkü okullar şu an çok önemli. En büyük zararı onlar gördü bu pandemide. Kapanma açısından en kritik nokta hastanelerde dolacak mı? Şu anda öyle bir doluluk yok” dedi.