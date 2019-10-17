Bütün canlılar için zehirsiz sofra

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, pestisitlerin gıda üretimi ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek zehirsiz, tabiat dostu üretim için harekete geçme çağırısında bulundu.

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak pestisitlerin (endüstriyel tarımda mantar, böcek, yabani ot vb. gibi bir tarımsal arazide yetiştirilen ürün dışında kalan çeşitli etkenlere karşı kullanılan zehirli kimyasallar için kullanılan genel adı) tabiat ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti: “Endüstriyel tarımda kullanılan pestisitler doğayı, gıda üretimimizi ve halk sağlığını tehdit ediyor. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nda bulunan 90 kurum olarak, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde, zehirsiz, doğa dostu üretimi geliştirmek, desteklemek için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz.” 16 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanmakta.

TABİÎ üretim desteklenmeli

Türkiye’de pestisit kullanımını azaltmak için kurulan Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Pestisit kullanımını bir halk sağlığı problemi olarak görüyoruz. Pestisitler başta arılar ve kuşlar olmak üzere canlı türlerinde ciddî bir yıkıma yol açıyor, bir başka deyişle biyolojik çeşitliliğe büyük zarar veriyor. Bu sorunların çözümü için bir an evvel adım atılması gerektiğini savunuyoruz. Bu amaçla Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nda bulunan 90 kurum olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en tehlikeli ve muhtemel kanserojen olarak sınıflandırılan pestisitlerin Türkiye’de yasaklanması; doğa dostu üretim yöntemlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi için çağrıda bulunuyoruz.”

İstanbul – Yeni Asya