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2 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Cennetin anahtarı İHTİYARLAR

02 Ekim 2020, Cuma
Bizim Aile Dergisi Ekim 2020 sayısında “Cennetin anahtarı ihtiyarlar” kapak başlığıyla çıktı.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ
kubraornek@yeniasya.com.tr

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, Ekim sayısında “Yaşlılara Hürmet” konusunu ele alıyor. Koronavirüs ile birlikte daha çok hassaslaşan ihtiyarlara gösterilen şefkat ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ayrı bir önem taşıyor. Bu noktada dergide, büyüklerimizin yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır duâlarını almanın öneminden bahsediyor.

Yaşlılara hürmet, ömrümüze bereket

Nurgül Türk, “Cennetin anahtarı ihtiyarlar” kapak yazısıyla, hayatın her döneminde ilgi ve sevgi gösterilmesi gereken yaşlılara hürmetin, iki cihan saadetine vesile olacağını yazıyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin İhtiyarlara verdiği teselliler, “Bu âyet ihtiyarlara hürmet ve şefkate dâvet ediyor” başlığıyla Nurdan Sayfalar’da yer alıyor. Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten, Fikir Bahçesi’nde “Ne demek toplumsal yaş eşitliği?” başlığıyla, yaş- lılara hürmet konusunu farklı bir açıdan ele alıyor. Sağlık sayfamızda Dr. Dolunay Coşkun, Koronavirüs ile ilgili son durum değerlendirmesinde bulunuyor.

Koronavirüse karşı immun sistem

Uzman Diyetisyen Merve Or, “Koronavirüse karşı İmmun sistem” yazısıyla, beslenmenin bağışıklık kazanmadaki önemli etkisinden bahsediyor. Cenk Çalık, Bir Seyyahın Notları’nda bizleri Edirne’ye götürüyor. Dağarcık sayfamızda yine birbirinden faydalı bilgiler sizleri bekliyor. El Emeğim’de rustik perde yapımı, Lezzetli Tarifler’de Aşure tarifi, Kitaplığımızdan sayfamızda “Ömrümün Gurub Vakti”, Geri Dönüşüm’de, “Karbon ayak izi” yazıları yer alıyor. İstifadeli okumalar.

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