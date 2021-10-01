Dijital aile dönemi

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, yeni sayısında dijitalleşen dünyanın içine doğan çocukların, teknoloji ile uyum yakalaması için ailelere büyük görevler düştüğünü söylüyor.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr Bizim Aile Dergisi 381. Ekim sayısında, “Dijital Aile” kapak başlığıyla çıktı. Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, yeni sayısında dijitalleşen dünyanın içine doğan çocukların, teknoloji ile uyum yakalaması için ailelere büyük görevler düştüğünü söylüyor. Çocukların bilmediğimiz dijital âlemin derinliklerinde kaybolmaması için, bu ay dergi konusunu “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak” olarak belirlendi. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar. Afet zamanlarında çocuk olmak Şeyma Özdemir, “Dijital dünyada ebeveyn olmak” başlıklı kapak yazısında, dijitalleşen dünyada anne ve babaya düşen görevleri anlatıyor. Psikolog Elif Bağçivan, Psikoloji sayfamıza “Teknoloji kullanımı ve çocuk” yazısında teknolojinin doğru kullanılmasının öneminden bahsediyor. Çocuk sayfamızda Eğitimci M. Fahri Utkan, günümüz çocuklarıyla iletişim yollarını aktarıyor. Öğrenciler nasıl beslenmeli? Mübarek Gün ve Geceler sayfamızda, Mevlid-i Nebevi’den bahsediliyor. Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Öğrenciler nasıl beslenmeli?” sorusuna cevap veriliyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda tarım ilâçlarının kalıntıları ve çevreye olan etkilerini anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Erikli turta tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Mutfakta iktisat konusunun anlatıldığı Mutfak Kitaplığı, Anne Sütü’nün ele alındığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor.

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