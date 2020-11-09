DSÖ yetkilisinden açıklama: Aşı kış aylarına yetişmeyecek

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Üçüncü aşama testlerin devam ettiği 6 aşı çalışması var. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur” dedi.

Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 50 milyonu, ölümler ise 1 milyon 250 bini geçti. Avrupa'da salgın yayılım hızı arttı. NTV’den Deniz Kilislioğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge ile konuştu.

NTV: Maske taktığınızı görüyorum ama DSÖ salgının başında maske takılmasını tavsiye etmiyordu. Şimdi takıyor olmanız maskenin virüse karşı en etkili araçlardan biri olduğunu kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor?

H. K.: Öncelikle pandeminin başında bile maske takılmasını tavsiye ediyorduk ancak sadece sağlık çalışanları için. Çünkü o zaman küresel bir maske sıkıntısı vardı. Böyle durumlarda öncelik vermeniz gerekiyor ancak virüsle ilgili bilgilerimiz de kısıtlıydı. Semptom göstermeyen kişilerin virüsü yaydığını öğrendik. Çoğu zaman böyle bir durum görülmez.

Ancak şu anda maske takılması taraftarıyız. 53 ülkenin sağlık bakanlarıyla bir araya geldik. Projeksiyonlarımız maske ve sosyal mesafe ile 260 binden fazla kişinin hayatının kurtarılabileceğimizi gösterdi. 6 ay içerisinde Avrupa ülkeleri için böyle bir durum söz konusu. Singapur'da yüzde 95 maske takılma oranı var. Bu oran Avrupa’da yüzde 65. Çok ucuz ve basit bir şekilde hayat kurtarabiliriz.

‘İnsanların grip aşısı olması çok önemli’

NTV: Peki pandemi konusunda nerede duruyoruz? Umutsuz bir yöne doğru gidiyormuş tablosu var.

H. K.: Can çıkmadan umut çıkmaz. İnsanlara umut vermek çok önemli. Bu işin sonunu pandeminin sonunu göreceğiz ama önümüzde zor bir kış var. Avrupa’da vakalar artıyor daha da artacak. Mevsimsel bir durum da var. Kışın aktiviteler iç mekanlara taşınacak. Grip mevsimi de geliyor. İnsanların grip aşısı olması çok önemli. Ne yapılacağını biliyoruz. Dayanışmaya ihtiyacımız var.

NTV: Virüs mutasyon geçirmedi ancak önümüzde zorlu aylar var diyorsunuz öyle mi?

H. K.: Evet sonunda önümüzde kasım ve aralık ayları var. Güney Yarımkürede ise hijyen önlemleri sayesinde geçmişten çok daha az grip vakası olduğunu görüyoruz. En iyisini umalım ama en kötüsüne hazırlıklı olalım.

‘Karantina son çare olmalı’

NTV: Avrupa ülkelerinin önlemlerine rağmen vakalar artıyor. Karantina çözüm mü?

H. K.: Bizce karantina son çare olmalı. Bir yandan da artık şartlar değişti. Bugünkü karantina mart ayındaki karantina gibi olmayacaktır. İlkbaharda salgın hızlı geldi. Bilgiler kısıtlıydı. Okulları ekonomileri ve ülkeleri kapattık. Şimdiki tavsiyemiz orantılı ve hedefli önlemlerle toplumu da işin içine katmak. Çünkü önümüzdeki en büyük zorluk pandemi yorgunluğu. İnsanlar yoruldu ve salgından bıktı. Bunu anlıyorum iki genç kızım var ve bir yıllarını daha harcamak istemiyorlar. Sosyal yaşamı devam ettirmek için yeni yollar bulmak konusunda yaratıcı olmalıyız. Türkiye’de gördüklerimin beni çok etkilediğini söyleyebilirim. İnsanlar maske takıyor. Sosyal mesafeye uyuyor. Yeni yollar bularak sosyal hayata devam ediyorlar

‘Salgını akışına bırakan hiçbir ülke olduğunu sanmıyorum’

NTV: Dünya Sağlık Örgütü’nün sürü bağışıklığının ahlaki olmadığı konusunda bir açıklaması mevcut. Ancak birçok ülkede resmi açıklama yapılmasa bile sürü bağışıklığı uygulaması yapıldığını görüyoruz. Bu yönde bir uygulama yapılıyor. Sürü bağışıklığı konusunda neler söyleyeceksiniz?

H. K.: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde yer alan 53 ülkeden bahsetmem gerekirse tümü birçok önlem almış durumda. Yani salgını akışına bırakan hiçbir ülke olduğunu sanmıyorum. Ama haklısınız bazı ülkeler daha fazla adım atabilir. Dediğiniz gibi sürü bağışıklığı bir hastalık kontrol stratejisi değildir. Nüfusun yüzde 30’unun tehlike altında olduğunu biliyoruz. Obez olanlar, kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar ve kalp rahatsızlıkları bulunanlar var. Bu insanların enfekte olmasına izin vermek son derece riskli olacaktır. Çok kısa sürede gereksiz can kayıpları yaşanacaktır. Sürü bağışıklığına ancak aşılama ile ulaşabilirsiniz. Ancak burada da Kovid-19’dan koruyacak sürü bağışıklığı için nüfusun ne kadarının bağışıklık kazanması gerektiğini bilmiyor. Yüzde 70 mi yüzde 50 mi bilmiyoruz.

‘Asıl konu üretilecek aşıya eşit ve adil olarak ulaşımın sağlanması’

NTV: Aşı çalışmalarını sormak istiyorum. Aşı ne zaman hazır olacak? Son aşamaya geçmiş 8-9 tane aşı var bildiğimiz kadarıyla.

H. K.: Üçüncü aşama testlerin devam ettiği 6 aşı çalışması var. Çok fazla kişi üzerinde deneniyor. Ancak bu konuda henüz kimsede net bir yanıt yok. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur. Dünya Sağlık Örgütü çabaları organize etmek için görülmemiş bir hızla çalışıyor. Ancak bilimin zaman aldığını unutmamak gerekiyor. Yani aceleye getiremeyeceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Bazı testlere ara verildi. Ama bu beklenen bir durumdu. Zorlanacak bir durum değil yani birkaç ay daha var. Ama asıl konu üretilecek aşıya eşit ve adil olarak ulaşımın sağlanması. Özellikle yoksul ve tehlike altındaki insanlar açısından.

NTV: Peki pandemiden ne zaman kurtulacağız?

H. K.: Çok güzel bir soru. Bu yeni gerçeklikle birlikte biraz daha yaşamak zorunda kalacağız. Öncelikle Şükran Günü ve Noel var, insanların güvenli olarak bir araya gelmelerinin yollarını bulmamız gerekiyor. Çünkü yalnızlık da önemli bir sorun. Kovid-19 da son olmayacak.

Kovid 19’un kızamık kadar kolay bulaştığını ya da ebola kadar öldürücü olduğunu düşünün. Bu yönden baktığınızda bu salgın gelecek için bir test özelliği taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de sonraki salgına hazırlıklı olunabilmesi için ülkelerle birlikte çalışıyor. En önemli nokta da bu. Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Koca’ya İstanbul’daki ofis için teşekkürlerimi iletiyorum, 53 ülkenin sağlığını buradan koruyacağız, daha hazırlıklı olmasını sağlayacağız.