Dünya genelinde gizemli hepatit vakaları artıyor

İlk olarak 5 Nisan’da İskoçya’dan bildirilen 10 vakayla başlayan gizemli hepatit vakalarının sayısı hızla artıyor.

Son olarak Endonezya’da üç çocuğun, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalığı nedeniyle can verdiği bildirildi. Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2, 8 ve 11 yaşlarında üç çocuğun geçen ay Cakarta’da tedavi gördükleri hastanelerde vefat ettiğini, karaciğerde iltihaplanma belirtilerinin baş göstermesi öncesinde mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi semptomlar gösterdiklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Mayıs tarihi itibarıyla 20 ülkeden en az 228 hepatit vakası kaydedildiğini, 50 vakanın da incelendiğini bildirdi. Vakalara bir aylık bebekten 16 yaşa kadar çocuklarda rastlandığı, en çok on yaş altındakilerin etkilendiği, hastalığın en sık 5 yaş altı grupta görüldüğü belirtiliyor.

Haber Merkezi



