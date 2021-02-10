Eksik kadro aşı hızını yavaşlatıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Aile hekimleri 15 yıldır aile hekimliği birimlerinde tüm ülkenin; 3,5 milyonun üzerindeki bebeklik dönemi aşılarını, izlemlerini birebir takip ederek, yüzde 98’i aşan aşı oranlarının yakalanmasını sağladı. Aile Hekimleri bu başarıları ile sağlık sisteminin yüz akı olmuştur olmaya da devam ediyorlar” dedi.

Bir aile sağlığı merkezinde bir bebeğe 8 defa aşı yapılırken 3 aşı daha eklenerek bu sayının 11’e ulaştığını, zatürre ve grip aşıları da bunlara eklenince aşı sayısının yüzde 55 arttığını söyleyen Dr. Yusuf Eryazğan, “Ayrıca şu anda Covid19 aşılmasının %70’i aile hekimliğinde yapılıyor. Ülkemizdeki 1,2 milyon gebenin izlemini, takibini bilfiil yaparak, ülke geleceğine çok önemli katkılar sundukları aşikârdır. Anne bebek ölümlerinin son 10 yılda büyük oranda azaltılmasının Aile Hekimlerinin başarısı olduğu kabul edilmelidir” dedi. AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI AÇIĞI GİDERİLMELİ AHEF adına yapılan açıklamada ise, aile hekimlerinin çok fazla iş yükü ve pandemi savaşı varken aile sağlığı çalışanı açığının da ülke genelinde yüzde 20’lere ulaştığına dikkat çekildi. ASM’lerde aşı yapacak ebe hemşire bulunmadığına vurgu yapılırken bu durumun ciddi sıkıntılara neden olabileceğinin, aile sağlığı çalışanı açığının giderilmesinin şart olduğunun da altı çizildi. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 108

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.