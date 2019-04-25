Felçliler için yeni teknik

Felç hastaların bacaklarına elektrik uyarıları göndererek ölümcül kan pıhtısı riskini azaltabileceğini gösteren bir teknik ihtiva eden araştırma yayımlandı.

Yeni bir tekniğin felç hastalarının bacaklarına elektrik uyarıları göndererek ölümcül kan pıhtısı riskini azaltabileceğini gösteren bir araştırma yayımlandı. 219 hastanın katıldığı çalışmada bu yeni yöntemin diğer tedavilere göre pıhtılaşma riskini azalttığı ve kullanımının daha kolay olduğu ortaya kondu. Yeni yöntemle hastanın hareket etmek zorunda kalmadan yüzde 60 oranında yürüyüşe eşdeğer biçimde kan akışının artması sağlanıyor. Araştırmada hastalarda 3 ay boyunca kan pıhtısı görülmezken aralıklı pnömatik kompresyon (IPC) ismiyle bilinen ve kan pıhtılarını önlemek için kullanılan klâsik tedavinin uygulandığı 463 hastanın 11’inde kan pıhtısı tesbit edildi.

Elektrik uyarıları gönderiliyor

Natarajan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Hastaların yaklaşık yüzde 30’u IPC’ye devam edemez, çünkü bu standart tedavi baldır kaslarına baskı uyguluyor. Hastalar bacak ülseri, tahriş olmuş deri veya bacakta sıvı olması gibi çeşitli sebeplerle bu klâsik tedaviyi kullanamıyor. Ayrıca birçok insan bacaklarına uygulanan pompa basıncının kendilerini uyutmadığını söylüyor.” Independent Türkçe’nin haberine göre, yeni tekniğin “bu sorunların üstesinden gelebildiğini” belirten Natarajan, cihazı diz ekleminin dışını saran bir kol saatine benzeterek, “Bacağın aşağısına elektrik uyarıları gönderiliyor ve bu uyarıların yoğunluğu arttırılabiliyor ya da azaltılabiliyor” şeklinde konuştu.

Kan pıhtıları embolisine yol açabiliyor

Natarajan, bu yeni yöntemin IPC’ye tahammül edemeyen hastalarda özellikle kullanışlı olduğuna dikkati çekti. Venöz tromboembolizm (VTE) daha çok bacak, kasık ya da kollarda meydana gelen derin toplardamarlardaki kan pıhtısı oluşumu anlamına geliyor. Felç hastalarının hareket kabiliyetleri azaldığından VTE geçirme riskleri daha fazla. Ayrıca bu kan pıhtıları bacaklardan ciğerlere geçerek ölümcül akciğer embolisine (PE) yol açabiliyor.