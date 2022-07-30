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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı: Vaka sayısındaki artış sürüyor

30 Temmuz 2022, Cumartesi 10:30
Sağlık Bakanlığı tarafından Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Önceki hafta vaka sayısı 226 bin olarak açıklanmıştı

 

Buna göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 265 bin 962 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 226 bin 532 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi vefat etti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

AA

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