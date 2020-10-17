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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Halkın ekmeğiyle oynamayın

17 Ekim 2020, Cumartesi 22:18
ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Ekmeğin halkımızın tek yaşama kaynağı. Tek gıdası. O da olmasa millet açlıktan kırılacak. Yapmayın. Ekmeğin maliyeti belli. Abartmaya gerek yok. Zam bu milletin kaderi haline geldi. Yerli yersiz her şeye zam gelmesi insanları bıktırdı” dedi.

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Yine gündem ekmek ve zam... Ekmek bu milletin, özellikle fakir ve dar gelirli halkın son yıllarda tek gıda maddesi haline gelmiştir. Fakir ve dar gelirli halkımız artık taze ekmeği alamadığı için fırınlardan bir gün sonra bayat ekmekleri alıyor ve onları şekerli suya banarak, yâda çaya banarak karnını doyurur hale geldi” dedi.  Ülkenin her yerinde ekmeğin değişik fiyatlar ile halka sunulması şaşırtıcı ve üzücü olduğunu söyleyen Göktaş, “Gramajlarının farklı olması, içindeki katkı maddelerinin farklı olması ise ayrı bir durum olarak endişe vericidir. Yıllardır ekmek üzerinde oynanan oyun hiç değişmiyor. Bu hususta denetim yetkisi Tarım Bakanlığına ait. Ancak geçmişte bazı yönetmelikler çıktı ve bu yönetmelikler neticesi Fırıncılar odasına ve federasyonuna Tüketicinin hak ve hukuku gözetilmeksizin geniş yetkiler verildi, tanındı. Fırıncıları ve üreticilere verilen bu yetkilerin ve hakların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Zam bu milletin kaderi haline geldi. Yerli yersiz her şeye zam gelmesi insanları bıktırdı. Ucuz, sıhhi, gramajından çalınmayan ekmeği bu millete yedirmek devletin asli görevidir” dedi.

Bu süreçte en çok özen gerektiren gıda

Mustafa Göktaş şunları söyledi: “Ekmeğin halkımızın tek yaşam kaynağı. Tek gıdası. O da olmasa millet açlıktan kırılacak. Yapmayın. Yurdun değişik yerlerinde çok farklı fiyatlardan ve gramajlardan ekmek satışı yapılıyor. Ekmeğin maliyeti belli… Abartmaya gerek yok. Abartıp kabartıp bizlere sunulan ekmeği önce hijyen hale getirin. Tebliğe uygun çıkartın. Her şeyden önemlisi Tarım Bakanlığı, Belediyeler ve Valilikler Bu işi kolluk kuvvetleri ile beraber çok sıkı denetime almalılar. Merdiven altı çalışanı engellemeli, düzgün çalışmayanı engellemeli, hijyen koşulda ekmek üretmeyeni engellemeliler” dedi. Ambalaja bir türlü girmeyen ekmek hususunda da önlemlerin arttırılmasını isteyen Göktaş, “Ekmek elle kontrol edilerek alınmamalı. Bu sebze meyve değil. Alıp yıkamıyorsunuz. Direk tüketiliyor. Pandemi sürecinde en çok dikkat ve özen gerektiren gıda maddesi” diye konuştu. 

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA

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