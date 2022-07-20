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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Hatırlatma dozu yaptırın' çağrısı

20 Temmuz 2022, Çarşamba 23:53
Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, artan Kovid-19 vaka oranlarına yönelik tedbirler aldıklarını belirterek, "Elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah şu an için aşı. Toplumdan ricamız en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları." dedi.

Kepez Devlet Hastanesinde hatırlatma dozu olarak altıncı aşısını yaptıran Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı geçirmiş olmanın yanında, doz arasında 6 ay gibi bir süre geçmişse hatırlatma dozunun yaptırılması gerektiğini söyledi.

Salgından korunmak için tedbirlerin önemine işaret eden Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında hareketlilik, artış söz konusu. İster istemez ilimizde de bu kendini göstermeye başladı. Şu ana kadar elimizde dört silahımız var. Maske, mesafe, hijyen kuralları ve beraberinde aşı. BioNTech, Sinovac veya yerli ve milli olması nedeniyle TURKOVAC aşısı yaptırabilirler. Aşı bizim için çok ciddi önem arz ediyor. Elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah şu an için aşı. Toplumdan ricamız en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları. Özellikle 50 yaş üstü kronik hastalığı olan ve sağlık çalışanları mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor."

Başıbüyük, bugün altıncı doz aşısını olduğunu belirterek, tüm hastanelerde kamu, özel veya üniversite hastaneleri fark etmeksizin, birinci basamak aile sağlığı merkezlerimizin de tamamında her üç aşının da yaptırılabildiğini vurguladı.

Herkesin mağdur olmamak için randevu alarak aşılarını yaptırmasını isteyen Başıbüyük, "İlimizde de vaka sayılarında bir hareketlilik söz konusu. Şükürler olsun hastanelerimize ciddi yük getirecek sayıda bir vaka artışı söz konusu değil. Tüm tedbirler konuyla ilgili tüm planlamalar artışların devam etmesi durumunda nasıl bir planlamamız olacağının hepsinin çalışmasını yaptık." diye konuştu.

AA

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