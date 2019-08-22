“Hava kirliliği, ruh sağlığını bozuyor”

Yeni bir araştırma hava kalitesinin kötü olduğu bölgelerde bipolar bozukluğun % 27 oranında arttığını gösteriyor.

Yeni bir çalışmaya göre, kötü hava kalitesine sahip bölgelerde büyüyen insanlarda, depresyon ve bipolar bozukluk görülme ihtimali yaşlandıkça artıyor. Milyonlarca hastaya ait sağlık verisinin analiziyle, ruh sağlığı problemleri ve özellikle çocukluk döneminde hava kirliliğine maruz kalma arasında “kayda değer bir bağlantı” tesbit edildi.

ABD ve Danimarka’nın nüfus verileri üzerinden yapılan araştırma, hava kalitesinin sağlık problemleriyle ilişkisini araştıran bir dizi çalışmanın sonuncusu. İndependent’te yer alan habere göre, Chicago Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, yataklı veya ayakta tedavi gören, nöropsikiyatrik şikâyetleri bulunan 151 milyon hastanın Amerikan sağlık sigortası veritabanı kullanıldı. Araştırmacılar bu şikâyetleri 87 potansiyel hava kirleticinin ölçümleriyle karşılaştırdı. Bunun sonucunda en kötü hava kalitesine sahip ülkelerde -en temiz havaya sahip olanlarla karşılaştırıldığında- bipolar bozukluğun yüzde 27 arttığı, majör depresyonunsa yüzde 6 oranında daha fazla görüldüğü ortaya çıktı. Makalenin yazarı, tıp ve insan genetiği profesörü Andrey Rzhetsky, “(ruh hastalıklarının) bilinen birden fazla tetikleyicisi var, ama kirlilik yeni bir gelişme” dedi.

BEYNİ ETKİLİYOR

Rzhetsky, “Köpekler ve kemirgenler üzerinde yapılan araştırma, hava kirliliğinin beyni etkileyebildiğini, iltihaba sebebiyet vererek depresyona benzeyen belirtilere sebep olabildiğini gösteriyor. (...) Aynı şeyin insanlarda da gerçekleşmesi çok olası” diye ekledi. Chicago Üniversitesi’nden araştırmacılar bulgularını doğrulamak adına aynı metodolojiyi 1,4 milyon Danimarkalı hastaya ait veride de kullandı.

7 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Ekip, en kirli bölgelerde yaşayan insanların ruh sağlığı bozukluklarında yüzde 29 artış tesbit etti. Çalışmada, yüksek hava kirliliğine maruz kalmanın Danimarkalı hastalar arasında şizofreni ihtimalini iki kattan fazla arttırdığı, ayrıca kişilik bozukluğu, depresyon ve bipolarlık gibi vak’aları da sıklaştırdığı tesbit edildi. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinin her yıl 7 milyon insan öldürdüğünü tahmin ediyor. Dakikada 13 ölüme tekabül eden bu sayı; savaş, cinayet, tüberküloz, HIV, AIDS ve sıtmanın toplamından daha fazla.