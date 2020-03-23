Havadan bulaşır mı?

Yeni koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana bilim dünyasını ilgilendiren bir soru var: Virüsün hava üzerinden bulaşması mümkün mü?

Sonuçları bu hafta New England Journal of Medicine (NEJM) adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Araştırmayı yapan bilim insanları, sonuç makalesinde “SARS-CoV-2 virüsünün aerosol şeklinde yayılabileceği sonucuna” vardıklarını ifade etti. Yani virüs havada minik damlalar ya da katı parçacıklar halinde yayılabiliyor. Ancak uzmanlara göre bundan, bir Covid-19 hastasının öksürmesi ya da hapşırması halinde virüsün havada kalacağı ve insanlara bulaşabileceği sonucunun çıkarılmaması gerektiğini de vurguladı. Kesin olan bir şey varsa o da SARS-CoV-2’nin solunum yollarıyla, örneğin bir hastanın öksürdüğü zaman saçtığı tükürük damlaları ya da vücut teması yoluyla bulaştığı. DW Türkçe’nin haberine göre, sağlık yetkilileri o nedenle insanların birbirleri arasında en az 1 metre mesafe bırakmalarını tavsiye ediyor.