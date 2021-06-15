Her doktor obezite ameliyatı yapamayacak

TBMM Obezite Komisyonu’nun alarma geçirdiği Sağlık Bakanlığı, ‘obezite cerrahisi, obezite merkezlerinin açılması, tescil edilmesi, çalışma usül ve esasları hakkında’ yönetmelik taslağı hazırladı.

Milliyet’in haberine göre, obezite ameliyatı eğitimi ve sertifika alamayan doktor obezite ameliyatı yapamayacak. Yapan cerrahlara meslekten men cezasına varana kadar ağır yaptırımlar uygulanacak. Yoğun bakımı olmayan, ilgili branşlar ve gastreontrolog uzmanı bulunmayan hastanelerde obezite ameliyatı yapılamayacak.

Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın yaptığı TBMM Obezite Komisyonu’nun 2.5 yıldır yürüttüğü ‘obezite’ çalışması meyvelerini vermeye başladı. TBMM’nin tavsiye ve önerilerini dikkate alan Sağlık Bakanlığı yayınlayacağı yönetmelikle ‘obeziteye yeni rota’ belirliyor.

Bakanlık ilgili meslek örgütüyle ‘obezite sertifikasyon programı’ hazırlayacak ve ancak eğitim alan cerrahlar obezite ameliyatına girebilecek. Ameliyat olacak kişiler, ameliyatın riskleri konusunda bilgilendirilerek, rızaya dayalı onayları alınacak.