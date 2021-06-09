İkizlerden sonra onuzlar

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırdı.

Ulusal Basın kuruluşu IOL News’in haberine göre, 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole, geçen ay Fas’ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse’nin “tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne” unvanının yeni sahibi oldu. Haberde, 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Rekortmen anne, ultrason sonuçlarına göre 8 bebek beklerken, 10 bebek dünyaya getirmiş olmanın kendisi için de inanması güç bir durum olduğunu ifade etti. AA

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