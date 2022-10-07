İlaç sıkıntısı büyüyor

Eczacılar: Türkiye’de ilaçların yüzde 23’üne ulaşılamıyor, çünkü yok. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Tarkan Bir, “İlaç fiyat kurunda güncelleme yapılmazsa bu oran kasımda yüzde 30-35’lere tırmanır” diyor.

Türkiye’de ilaçların yüzde 23’üne ulaşılamıyor, çünkü yok! Bazı antibiyotikler, çocuk şurupları (öksürük, ateş düşürücü, grip, antibiyotikler vs.), onkoloji, tansiyon, mide, depresyon, migren, karaciğer ve safra rahatsızlıkları, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan, tanı amaçlı göz damlaları, kan, diyabet ilaçları bulunamıyor.

gazeteduvar’ın haberine göre, bulunmayan ilaçlar sürekli değişiyor. Üretim maliyetlerindeki artışlar, ilaçta dışa bağımlılık gibi pek çok etken bu sorunun artmasında büyük rol oynuyor. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Tarkan Bir, ilaç fiyat kurunda güncelleme yapılmazsa bu oranın Kasım’da yüzde 30-35’lere tırmanacağını söyledi. Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci, “İlaç fiyatlarındaki artış eczacının karlılığını artırmıyor. İlaç yokluğu sadece eczanelerin sorunu değil. Kamu hastanelerinin eczanelerinde de ilaçsızlık büyük sorun. Üstelik ilaçların bir kısmı sadece hastanelere mahsus, ecza depolarına da verilmiyor” dedi.

Hastane eczanelerinde de ilaç yok

İlaç yokluğu sadece eczanelerin sorunu değil. Kamu hastanelerinin eczanelerinde de ilaçsızlık büyük sorun. Üstelik ilaçların bir kısmı sadece hastanelere mahsus, ecza depolarına da verilmiyor. Kamu kurumlarında çalışan eczacıların geçtiğimiz yıl hastanelerde 756 milyon kutu ilacı servislere gönderdiklerini belirten Demirci, “Servislere gidecek ilaçlar azalacak. Hastaneler de ilaca erişimde ciddi sıkıntı yaşıyorlar” diye konuştu. Kamu eczacılarının özlük ve ekonomik hakları açısından geride bırakıldıklarını söyleyen Demirci, katsayı çarpanlarının pratisyen hekimlerden 14, diş hekimlerinden 12 kat geride kaldığını hatırlattı.Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri platformu gönüllüsü eczacı Cem Kılınç, SGK’nın geri ödeme listesinden sürekli ilaçların çıkarıldığını söyledi. Bin farklı ilacın piyasada bulunmadığını vurgulayan Kılınç, “Bunu biz eczanemizde her geçen gün deneyimliyoruz. Birçok kronik hastalığın ilaçları maalesef piyasada yok. İlaç sanayi ile devletin pazarlığı arasında sıkışmış bir halk sağlığı sorunu yaşıyoruz. Sağlık sisteminin sorunlarını sürekli biz eczacılar yamıyoruz. Artık bıçak kemiğe geldi.”