İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu. Kastamonu ise 737,03 vaka yoğunluğu ile Zonguldak'ı geçerek zirveye çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. 3 büyük ilde son durum Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan. Yeni Asya EuroNur

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