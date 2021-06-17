İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller, Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta olurken, Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat da en çok artan iller oldu.