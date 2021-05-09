Kademeli normalleşme lazım

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tam kapanma sonrası kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerektiğine dikkati çekti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yapılan uygulamanın tam kapanmadan ziyade bir kısıtlama tedbiri olduğunu, bunun da farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanabildiğini söyledi. Kısıtlamaların mutlaka faydası olacağını ancak öncesinde yaşanan iki günlük seyahat ve nüfus göçünün belli olumsuzlukları beraberinde getireceğini belirten Ceyhan, bu ikisinin toplam etkisinin gelecek hafta itibarıyla görüleceğini ifade etti.

Ceyhan, şöyle devam etti, “Metropollerde nüfus oldukça azaldı, çok sayıda insan memleketlerine, tatil yörelerine gitti. Dolayısıyla en önemli bulaş kaynaklarından olan toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklaşmalar olmayacak, iş yerlerinin hepsi değilse bile en azından bir kısmı kapalı olacağı için buralarda bir vak’a azalması bekliyoruz ama özellikle İstanbul’dan giden kişilerin virüsü yayması neticesinde Anadolu’nun diğer şehirlerinde bir artış görebiliriz” Metropollerden dönenlerin yeniden buralara döneceğine de dikkati çeken Ceyhan, iyi tedbirler alınmaz, giderken yaşanan manzaralar tekrar edilirse yeniden zarar görülebileceğini söyledi. Ceyhan, bunun kontrol altına alınmasının da otobüslerin yarı kapasite çalışmasının ve herkesin aynı gün dolu otobüslerle gelmesinin önlenmesiyle sağlanabileceğini söyledi.

Boşuna 17 gün eve kapanmış oluruz

Kısıtlamaların sona erdiği 17 Mayıs tarihinin ise çok kritik olduğunu vurgulayan Ceyhan, bu süreçte nasıl normalleşildiğinin ilerleyen süreci etkileyeceğine işaret etti. Ceyhan, şunları kaydetti, “Eğer biz 17 Mayıs’ta, 29 Nisan’dan önceki gibi yaşamaya devam edersek çok sürmez, birkaç hafta içerisinde bazen bu süre biraz daha uzayabilir, bir ayı bulabilir, vak’aların yeniden arttığını göreceğiz, boşuna 17 gün eve kapanmış olacağız. Bunun etkisinin devamlı olabilmesi için mutlaka kademeli normalleşme lâzım. Sabırla, önce kısıtlamayı kaldıracaksınız, ondan sonra bekleyeceksiniz 1-2 hafta, sorun olmazsa diğerini... Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi en riskli bölgeleri sona bırakacaksınız, otobüslerdeki kalabalıklaşma, iş yerlerindeki temas gibi. Bir de en büyük ihtiyaç olan yerleri de yani ekonomik açıdan en zarar görmüş, zor durumda olan esnafı da önde tutarak, en önemlisi de çocukların eğitim hakkını gözetip okulları açacaksınız.”