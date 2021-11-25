Kadına şiddet gününde farkındalık

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde bir farkındalıkla kamuoyunun dikkatini çekmek isteyen Öz Sağlık İş Sendikası, kendi kadın üyelerinin rol aldığı bir kısa film yayınladı.

Sendika üyesi kadınların kadına şiddetin türleri ve nedenlerine ilişkin kısa senaryolarla kamera karşısında geçtiği kısa filmde, bir erkek sendika üyesi de kadına şiddet uygulayan ancak pişmanlığını ifade eden rolü canlandırdı. Öz Sağlık İş sendikası Kadın Komitesi tarafından 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü için hazırlatılan kısa filmde Sendika Genel Başkanı Devlet Sert ile Kadın Komitesi Başkanı Tuba Gülpembelioğlu’nun mesajlarına da yer verildi. Ankara - Adnan Solmaz

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