Kadınlar ‘kadın’ı konuştu

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından “Kadın” konulu panel düzenlendi. ‘Eş Olarak Kadın, Sosyal Medyanın Kadına Bakan Aldatıcı Yönü, Kadın ve Şefkat’ konularının işlendiği program sonunda panelistlere hediyeleri takdim edildi.

KÜBRA ÜNÜVAR - ZEYNEP TOPRAK - ANKARA

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından “Kadın” konulu panel düzenlendi. Programa Ankara’nın çeşitli semtlerinden yoğun ve coşkulu bir katılım oldu. 6 Kasım Cumartesi günü yapılan panel Ankara Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda gerçekleşti. Program Şengül Üzmez’in Kur’ân tilâvetiyle başladı.

Kadınlar En Çok Magazin Haberlerinde Yer Alıyor

Programın açılış konuşmasını yapan ve kadının medya dünyası üzerinde ne kadar yer aldığına dikkat çeken Moderatör Rukiye Şahin, “Küresel medya inceleme projesi araştırması kapsamında 76 ülkede yaklaşık 13 bin televizyon, radyo, gazete haberi incelenerek elde edilen sonuçlara göre kadınların sosyal medyada en fazla eğlence, magazin, ikinci olarak da suç ve şiddet haberlerinde yer aldığı görülmektedir. Medyada bu şekilde yer alması Allah’ın lâtif fıtratta ve Cenab-ı Hakk’ın Rahim isminin merkez noktası olması sebebiyle şefkat kahramanı olabilecek potansiyelde yaratılan kadının şahsiyetini zedeleyen bir durumdur” dedi.

Evlilikte ManevÎ Paylaşım Önemlidir

Eş olarak kadın konusunu ele alan Esranur Demirel, “Kur’ân-ı Kerîm evlilik akdi için “ağır ve mesuliyetli bir sözleşme” tabirini kullanıyor. Zira evlilik akdi, karşılıklı haklar ve vazifeler getiren bir anlaşmadır. Birbirini tanımayan iki farklı insan, evlenerek bir aile oluşturuyor. Bundan dolayı evlilik ne kadar mutluluk verici olsa da bir o kadar zordur. Bir de üzerine dinsizlik cereyanlarının hücumları eklenince çok daha uyanık olmamız gerekiyor. Üstad Hazretleri, İşarat’ül İ’caz’da evliliğin tanımı olarak “Saadetin esaslarından nikâh ise, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde ortak, gam ve kederli şeylerde yekdiğerine yardımcı ve muavin olsunlar.” şeklinde yapıyor. Evlilikte maddî paylaşımdan ziyade mane- vî paylaşım önemlidir. Erkek ve kadının önce kendi özelliklerini sonra eşinin özelliklerini bilmesi mutlu bir evliliği sürdürebilmeleri için şarttır. En azından öğrenmek için çaba sarf etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Çocuklarımıza Şefkat Zehirlenmesi Yaşatmayalım

Konuya kadın ve şefkat yönünden bakan Araştırmacı- Yazar Nurdan Damla, “Kadın konusu önemli bir konu. Cenab-ı Hakk’ın rahmetiyle her şey ayakta kalabiliyor. Bu rahmetin en önemli cüz’ünü de biz kadınlara verdi. Şefkatin içinde sevgi, saygı, cömertlik, fedakârlık, vefa var. Şefkatin içine Cenab-ı Hak bütün o güzel duyguları yerleştirmiş. Onu da küçük bir nüve gibi kadının yüreğine yerleştirmiş. Bu muhteşem bir güç ve donanım aslında. Bediüzzaman Hazretleri de kadını ‘şefkat kahramanları’ olarak tanımlar. Kadınlar olarak kendi yuvamızda bizler, evlâtlarımıza o kadar çok yükledik ki bu şefkat duygusunu, bir nevi şefkat zehirlenmesi yaşatıyoruz, yanlış eğitimler ve yanlış duygularla. Çocuklarımızın bu dünyasını kurtarmaya çalışırken, öbür dünyasını bu şefkat hissiyle yakabiliyoruz. Hz. Havva, Hz. Hatice ve Hz. Hacer annelerimize bakalım şefkatlerini o kadar güzel kullanmışlar ki, bizlere örnek teşkil ediyorlar. Ehl-i iman için deva Kur’ân-ı Kerîm ve Risale-i Nur. Evlâtlarımıza İslâmî bilinci, terbiyeyi, nezaketi, ahlâkı daha farklı bir şekilde öğretebilelim. İşte o zaman biz kadınlar şefkatin hakkını verenlerden olacağız” şeklinde konuştu.

Sosyal Medya Aile Hayatını Olumsuz etkiliyor

Sosyal medyanın kadına bakan aldatıcı yönü konusunu ele alan Esmanur Adıbelli şunları söyledi: “İnternet üzerinde inşa edilmiş sanal dünya var. Acemisi olduğumuz bu teknolojik kültür o kadar hızlı gelişiyor ve ilerliyor ki ahlâkî ilkelerimizle aynı oran da güncelleyemiyoruz. Ve bu âlemin daha çok acemisiyiz. Aile hayatı için de tehlikeli bir duruma gelen sosyal medyayı da dikkatli kullanmamız, bu sebeple medya okuryazarlığını önemsememiz gerekiyor. Sizin hanenizdeki mâsum evlâtlarınızla mâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Putperestliğin, suretperestlik şekline girdiği günümüzde aile hayatının; ev hallerini, iaşesini, maişetini, yediğini, içtiğini, gezdiğini yani mahremiyetini paylaşmamalı. Kısacası gıpta, hasede ve kıskançlığı doğuran paylaşımlar yapılmamalı. Kadın olarak, anne olarak, şefkat kahramanı olarak üzerimize düşeni yapalım ki istikbal yalnız ve yalnız İslâm’ın olsun.”