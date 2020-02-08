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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Kanser tedavisinde yeni umut

08 Şubat 2020, Cumartesi 22:00
Pan-Cancer Project tarafından yürütülen 10 yıllık kanser araştırması tümörlerin nasıl meydana geldiğini ortaya koyarak daha iyi ve daha isabetli tedavi için yeni potansiyel yollar açtı.

Kanserli tümörlerin nasıl oluştuğu anlaşıldı. 10 yıl süren bir kanser araştırması tümörlerin nasıl meydana geldiğini ortaya koyarak daha iyi ve daha isabetli tedavi için yeni potansiyel yollar açtı. Euronews’in haberine göre, Pan-Cancer Project tarafından organize edilen uluslar arası bir iş birliği ile bin 300 uzman, 2 bin 800 hasta üzerinde yapılan çalışmaları ortak bir araştırmada bir araya getirdi.

Bütün gen haritası içerisinde protein kodlayan genler ve protein kodlamayan genlerdeki DNA farklılıkların oluşturduğu sonuçlar incelendi. Mutasyon süreçleri ve nerede gerçekleştiklerini detaylı şekilde haritalandırıldı. Bu durum teşhis konulamayan yüzde 5 kanser vak’aları için bir umut teşkil ediyor. 

Etiketler: kanser, tedavi, umut
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