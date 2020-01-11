Kansere 1 saniyeden az sürede tedavi

Pensilvanya Üniversitesi Abramson Onkoloji Merkezi’nden bilim insanları bütün tedavi sürecinin bir saniyeden daha az sürdüğü proton radyasyon tedavisi yönteminin etkinliğini doğruladı.

Abramson Onkoloji Merkezi karşılaştırmalı bir çalışma yürüterek, flaş tedavisinin foton radyasyon terapisine kıyasla yan etki riskini yaklaşık üçte iki oranında azalttığı sonucuna ulaştı. Sputnik’in haberine göre, bilim insanları, elektronlara kıyasla protonların büyük kütlesi dolayısıyla, enine saçılımları küçük, bu da radyasyon ışınının tümör üzerinde daha hassas bir şekilde odaklanmasını ve komşu dokulara daha az zarar vermesini sağladığını düşünüyor. Buna ek olarak bütün tedavi süresi, fotonik radyoterapi ile birkaç hafta yerine, süresi bir saniyeden daha az olan tek seansta gerçekleştirilebilir. Araştırmacılar, özellikle radyasyon dozlarını doğru bir şekilde ölçmek için özel sensörler geliştirmek zorunda kaldıklarını, çünkü standart dedektörlerin yüksek radyasyon dozları ve ultra yüksek parçacık hızları dolayısıyla hızla doyduğunu belirtiyor.